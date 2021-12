per Mail teilen

Auch in der Pfalz hat der Naturschutzbund (NABU) alle dazu aufgerufen, Vögel im Garten zu zählen. Bei der Aktion geht es vor allem um Blaumeisen.

Die Ortsgruppen des Naturschutzbunds (NABU) in der Pfalz rufen von Freitag bis Sonntag zur alljährlichen Winterzählung der Vögel auf. Bei der bundesweiten Aktion "Stunde der Wintervögel" sind die Bürger aufgefordert, eine Stunde lang die Vögel zu registrieren, die sie an einem bestimmten Ort sehen, zum Bespiel in ihrem Garten.

Die Blaumeise steht bei der Vogelzähl-Aktion "Stunde der Wintervögel" des NABU im Fokus. Pressestelle F. Derer / NABU Stunde der Wintervögel

Nach Angaben der Naturschützer ist das Ziel der bundesweiten Aktion, eine detaillierte Momentaufnahme der heimischen Vogelwelt zu erhalten.

Laut eines NABU-Sprechers aus Neustadt konnte so zum Beispiel vor einigen Jahren beim Amselsterben hochgerechnet werden, wie viele Amseln ungefähr in Deutschland an einer Viruskrankheit gestorben sind.

Blaumeisen im Fokus

In diesem Winter sind die Blaumeisen von besonderem Interesse. Die Vogelexperten wollen herausfinden, ob sich die Blaumeisen-Population nach der Seuche im vergangenen Frühjahr wieder erholt hat. Die erfassten Daten sollen dazu beitragen, die Vögel besser zu schützen.

Die "Stunde der Wintervögel“ ist laut NABU die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. 2020 hatten sich mehr als 140.000 Menschen beteiligt.

So können Sie sich bei der aktuellen Aktion beteiligen: