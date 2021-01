Ein neues SWR-Format beleuchtet das Leben junger Frauen mit türkischen Wurzeln "naber? Was geht!" In dieser Woche beleuchtet es das Leben von Zilfinur Polat aus Hagenbach in der Südpfalz.

Zilfinur Polat ist 25 Jahre alt. Die junge Mama ist ein Multitalent: Sie produziert TikTok-Videos mit türkischen Kochrezepten – und zwar in ihrem pfälzischen Dialekt. Sie fotografiert Hochzeitspaare. Und sie lackiert Lastwagen bei Mercedes-Benz.



Sie ist eine der wenigen Frauen überhaupt, die den Beruf der Lackiererin erlernt haben. Zilfinur tritt damit in die Fußstapfen ihres Großvaters, der in den Sechziger Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. Er war der erste in der Familie "beim Daimler“; später folgten Zilfinurs Vater, Onkel und die meisten männlichen Verwandten. Dass nun auch sie in der Lkw-Fertigung tätig ist, hat in ihrem Umfeld keinen überrascht.



Einen Ausgleich zum harten Männer-Business findet Zilfinur im Fotografieren. Unter dem Künstlernamen FunkelFoto lichtet sie leidenschaftlich frisch verliebte und frisch verheiratete Paare ab. Kein Wunder: Mit ihrem türkischen Zweitnamen Nur hat sie bereits das "Licht" in die Wiege gelegt bekommen.

Wie Zilfinur ihre türkische Seele und ihren pfälzischen Charme perfekt miteinander kombiniert, wissen ihre zahlreichen Follower auf TikTok. Eigentlich hatte Zilfinur nur aus Spaß ein eigenes TikTok-Profil angelegt. Aber inzwischen schauen hunderttausende User ihre Videos, in denen sie türkische Gerichte vorkocht und auf pfälzisch kommentiert. Somit wurde sie quasi unfreiwillig zur Influencerin.

In "naber? Was geht!" befragen wir starke, erfolgreiche, suchende, kämpfende und leidenschaftliche Frauen und sie berichten über Ihre Lebensereignisse und ihren Alltag.

Wie ist es, als Tochter oder Enkelin von ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern aus der Türkei in Baden-Württembert oder Rheinland-Pfalz aufzuwachsen? Wie wurden die Protagonistinnen zu den starken Persönlichkeiten, denen wir heute begegnen? Haben sie ihren Weg ins Leben gefunden oder sind sie noch auf der Suche? Mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen?