Mysteriöser Leichenfund geklärt: Toter lebte zuletzt in Weisenheim am Berg

Nach einem mysteriösen Leichenfund an einer Kreisstraße bei Kaiserslautern am 19. Juni, ist nun geklärt, wer der Tote ist. Der Mann lebte im Kreis Bad Dürkheim und wurde Opfer einer Gewalttat.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt nach eigenen Angaben in dem Fall. Bei dem Toten handelt es sich um einen 41-jährige Mann aus Peru. Er habe sich illegal in Deutschland aufgehalten und zuletzt in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) gewohnt, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber dem SWR.

Peruaner aus Weisenheim am Berg starb gewaltsamen Tod

Ströber bestätigte auch, dass der Mann Opfer einer Gewalttat ist. Wie und wo der er zu Tode gekommen ist, will der Leitende Oberstaatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Unklar ist auch, ob es bereits Hinweise auf den oder die Täter gibt oder die Ermittler noch im Dunkeln tappen. Eine Festnahme hat es laut Staatsanwaltschaft bisher nicht gegeben.