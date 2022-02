Pfalzmarkt-Neubau ist fertig

Der Pfalzmarkt in Mutterstadt hat sein neues Vermarktungszentrum für Obst und Gemüse fertiggestellt und bereitet sich jetzt auf den Saisonstart vor. Das teilte ein Sprecher auf SWR-Anfrage mit. Seit Baubeginn im Sommer 2020 habe die Pfalzmarkt-Erzeugergenossenschaft 30 Millionen Euro am Standort Mutterstadt investiert, erklärte ein Unternehmens-Sprecher. Schon seit Herbst sei die neue Halle fertig. Im Innenbereich müssten nur noch kleinere Restarbeiten für Technik und Büros abgeschlossen werden. Für den Start in die Frühgemüsesaison ab März/April würden nun neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingearbeitet. Die 20.000 qm große Vermarktungshalle bringe mit ihrer innovativen Kältetechnik und verkürzten Fahrwegen große Vorteile. Der Pfalzmarkt plane eine große Eröffnungsfeier, die wegen der Corona-Pandemie aber voraussichtlich erst im Sommer stattfinden werde, so der Unternehmens-Sprecher.