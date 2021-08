per Mail teilen

In Mutterstadt hat am Donnerstag ein Mann die Polizei verständigt, weil seine Nachbarin ihn in seiner eigenen Wohnung eingesperrt habe und er nicht mehr raus könne. Die Beamten stellten dann fest, dass die Wohnungstür des Mannes vom Treppenhaus aus mit einem Holzkeil blockiert war. Die Nachbarin habe anschließend zugegeben, die Tür mit dem Keil versperrt zu haben. Zu dem Warum habe sie aber nichts sagen wollen. Gegen die Seniorin wird jetzt wegen Freiheitsberaubung ermittelt.