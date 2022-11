91-Jährige aus Mutterstadt fällt auf Schockanruf rein

per Mail teilen

Eine 91 Jahre alte Frau aus Mutterstadt ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Durch einen sogenannten Schockanruf erbeuteten die Betrüger Bargeld und Wertsachen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Betrüger die Seniorin aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) am Freitag angerufen. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Als solche gaukelten sie der Frau einen schweren Unfall vor. Durch eine geschickte Gesprächsführung machten sie ihrem Opfer glaubend, ein Familienangehöriger habe einen Unfall mit Schwerverletzten verursacht. Deshalb sitze dieser nun im Gefängnis.

Seniorin übergibt Bargeld und Wertsachen an Betrüger

Die falschen Polizisten gaben an, dass der Familienangehörige nur durch eine Kaution freigelassen werden könne. Die 91-Jährige aus Mutterstadt fiel laut Polizei auf die Betrugsmasche rein. An der Haustür übergab sie den Tätern Bargeld und Schmuck im fünftstelligen Bereich.

Wie verhalte ich mich bei einem Schockanruf richtig? Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz rät: Gespräch schnellstmöglich beenden, auf keinen Fall der Aufforderung folgen und eine bestimmte Taste des Telefons drücken. Nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen lassen. Europol-Beamte haben beispielsweise keine Befugnis, Bußgelder zu verhängen oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Geld nie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Die Polizeidienststelle vor Ort informieren oder online eine Meldung machen. Anzeige erstatten, wenn ein finanzieller Schaden entstanden ist.

Polizei ermittelt nach Schockanruf

Wer Hinweise zu dem Schockanruf in Mutterstadt machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden. Gleichzeitig weist die Polizei daraufhin, dass sie niemals um Geldbeträge bittet oder dazu auffordert, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Außerdem rufe die Polizei niemals unter der Notruf-Nummer 110 an. Sie empfiehlt Betrüger sofort anzuzeigen. Nur so könnten die Täter ermittelt werden.