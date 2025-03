Nach Vergewaltigung von junger Frau in Speyer: Tatverdächtiger im Gefängnis

Dank eines Zeugen konnte die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Vergewaltiger in Speyer festnehmen. Er soll eine junge Frau am Speyerer Hauptbahnhof vergewaltigt haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, konnte der Tatverdächtige am Dienstag am Hauptbahnhof in Speyer festgenommen werden. Später ordnete ein Richter an, dass der 31-Jährige in Untersuchungshaft muss. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, eine junge Frau am 23. Februar an eben jenem Hauptbahnhof vergewaltigt zu haben.

23-Jähriger hilft Vergewaltigungsopfer in Speyer

Laut Polizei hatte sich das Verbrechen an einem frühen Sonntagmorgen ereignet. Der Verdächtige soll die 26-jährige Frau am Hauptbahnhof zunächst angesprochen haben, etwas abseits in der Nähe überdachter Fahrradständer. Nach einem kurzen Gespräch soll er die junge Frau dann gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Anschließend flüchtete die Frau und der Täter verfolgte sie, berichtete die Polizei. Ein 23-jähriger Passant bemerkte das und eilte der Frau zu Hilfe. Es kam zu einem handfesten Streit zwischen den beiden Männern. Die Polizei war zwar inzwischen gerufen worden, doch der Täter lief davon, noch bevor die Beamten eintrafen.

23-jähriger Helfer erkennt mutmaßlichen Vergewaltiger wieder

Die Polizei schrieb den Mann gleich zur Fahndung aus. Doch ohne Erfolg. Bis zum vergangenen Dienstag. Da sah der Helfer der Frau just den Mann am Hauptbahnhof in Speyer, den er eine Woche zuvor in die Flucht geschlagen hatte. Der 23-Jährige rief die Polizei und die Beamten konnten den mutmaßlichen Vergewaltiger festnehmen. Er sitzt jetzt im Gefängnis.