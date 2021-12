Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Die Polizei hat einen Mann aus dem Kreis Germersheim festgenommen, der im Juni des vergangenen Jahres eine Frau vergewaltigt haben soll. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Die 64-jährige Frau war im Juni vor einem Jahr morgens bei einem Spaziergang auf einem Feldweg in der Nähe von Freckenfeld unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Kurz danach habe der Unbekannte sein Opfer gepackt, ins Feld gezerrt und vergewaltigt. Die Polizei hatte zunächst vergeblich mit einem Phantombild nach dem Täter gefahndet. Die damaligen Spuren in Freckenfeld zeigen jetzt laut Staatsanwaltschaft eine Übereinstimmung mit einem Rauschgiftdelikt. Dadurch hätten die Beamten den Tatverdächtigen ermitteln können. Der 36-jährige wurde dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landau vorgeführt und sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.