Mutmaßlicher Messerstecher stellt sich

per Mail teilen

Wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei Ludwigshafen mitteilen, hat sich ein Mann selbst gestellt, der verdächtigt wird, einen anderen mit Messerstichen verletzt zu haben. Allerdings gab er an, sich bei dem Streit am vergangenen Samstag in Landau lediglich verteidigt zu haben. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang müssen nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch ermittelt werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau hat den Haftbefehl gegen den Beschuldigten außer Vollzug gesetzt.