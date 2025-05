per Mail teilen

Im Februar wurde am Landauer Amtsgericht ein Urteil gegen einen Mann gesprochen, der einem Mörder bei der Flucht geholfen haben soll. Der Fall landet jetzt vor dem Landgericht.

Eigentlich hat das Amtsgericht in Landau den 46-Jährigen aus der Südpfalz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das hat auch die Staatsanwaltschaft getan. Der Fall wird deshalb ab Montag vor dem nächsthöheren Gericht nochmal verhandelt - in diesem Fall ist es das Landgericht in Landau. Ein neues Urteil könnte im Mai fallen, sagte ein Gerichtssprecher dem SWR.

Mann soll verurteiltem Mörder bei Flucht geholfen haben

Im Oktober 2023 soll der 46-Jährige einem verurteilten Mörder bei der Flucht geholfen haben. Dieser hatte eigentlich im Gefängnis im baden-württembergischen Bruchsal eingesessen, konnte aber bei einem bewachten Ausflug an einem See bei Germersheim fliehen - und das trotz einer elektronischen Fußfessel und der Aufsicht von zwei JVA-Bediensteten. Später wurde er in Südosteuropa wieder gefasst. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Bei der ursprünglichen Urteilsverkündung des Amtsgerichts in Landau im Februar hieß es, dass der 46-Jährige den verurteilten Mörder nach der Flucht in seinem Auto nach Tschechien und Polen gebracht hat. Beide Männer kennen sich aus einer gemeinsamen Haft. Im Laufe des Prozesses hatte der mutmaßliche Fluchthelfer die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Urteil am Amtsgericht Landau war noch nicht rechtskräftig

Er sagte, dass er die Flucht weder geplant noch den Häftling dabei unterstützt habe. Sein Verteidiger hatte entsprechend einen Freispruch gefordert. Auf das Urteil hatte der Mann mit folgenden Worten reagiert: Das sei ein "Justizirrtum" und "politisch motiviert". Das Urteil war noch nicht rechtskräftig.