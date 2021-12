Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat einen Mann aus Frankenthal wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal außerdem mit gefälschten Impfpässen gehandelt haben. Die Wohnung des Verdächtigen in Frankenthal sei vergangene Woche erstmals durchsucht worden, weil der Verdacht bestand, dass er dort Cannabis anbauen würde. Dabei stellten die Beamten unter anderem über 2 Kilogramm Haschisch, 1 Kilo Cannabispflanzen sowie weitere Drogen wie Amphetamine sicher. Außerdem fanden sie in der Wohnung mehr als 20.000 Euro Bargeld und 15 gefälschte Impfpässe. Weil der Verdächtige nach der ersten Durchsuchung weiter mit Drogen gehandelt habe, sei daraufhin Haftbefehl erlassen und die Wohnung erneut durchsucht worden. Der 25-jährige wurde festgenommen und befindet sich laut Staatsanwaltschaft in U-Haft.