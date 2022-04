Mutmaßlicher Autodieb in Landau verhaftet

per Mail teilen

Vor einer Woche ist ein Autodieb mit einem gestohlenen BMW auf blanker Felge zurück zum Tatort gefahren, um gleich noch ein Auto zu klauen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen, der möglicherweise diese Diebstähle verübt haben könnte.

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen 31-jährigen Tatverdächtigen festgenommen - allerdings wegen des Diebstahls eines anderen Fahrzeugs in derselben Nacht, in der auch der spektakuläre Zwischenfall mit der kilometerlangen Fahrt auf blanker Felge geschah. Aber der Reihe nach:



Erst wurde ein BMW in einer Autolackiererei in Landau gestohlen. Dieser hatte im einige Kilometer entfernten Ilbesheim eine Reifenpanne. Daraufhin ist der Täter zurückgefahren zu der Lackiererei und entwedete einen VW-Transporter. Mit diesem durchbrach der Täter - vielleicht waren es auch mehrere Täter - einen Zaun. Auch dieser Transporter wurde erheblich beschädigt - bei beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen auch wegen anderer Autodiebstähle

Nur einige Stunden später wurde dann ein Opel Corsa an einer Werkstatt gestohlen, die rund einen Kilometer von der Lackiererei entfernt liegt. Dieser Diebstahl wird nun dem 31-Jährigen zur Last gelegt. Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei dem SWR sagte, wurde der gestohlene Corsa auf einem Supermarkt-Parkplatz von einer Polizeistreife entdeckt. Der Tatverdächtige wurde dann ganz in der Nähe aufgegriffen. Gegen ihn lag wegen anderer Delikte ein Untersuchungshaftbefehl vor - unter anderem auch wegen anderer Autodiebstähle.

Indizien auf die drei Diebstähle in Landau

Ob der Mann alle drei Autodiebstähle verübt hat, wird noch ermittelt. Allerdings gibt es Indizien. Der demolierte Transporter war nämlich auf dem selben Parkplatz abgestellt, wie der Opel Corsa.