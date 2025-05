Kultur entdecken und erleben: Zum Internationalen Museumstag hatten Museen in der Pfalz am Sonntag ihre Türen geöffnet. So vielfältig waren die Angebote in der Region.

Hier die Angebote, die es den Sonntag über gab:



Im Hack-Museum in Ludwigshafen erwartet Besucher und Besucherinnen ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt. Ein Kunst-Rundgang führt durch die Ludwigshafener Innenstadt zu den von Street-Art-Künstlern gestalteten Wandflächen. Beim Streetart-Projekt "MURALU" entstehen in der Stadt seit Jahren immer wieder neue haushohe Wand-Gemälde. Im Museumsatelier können Interessierte kreativ werden und inspiriert vom Stil des spanischen Malers Miró eigene Kunstwerke mit Draht, Bechern und Acrylfarben gestalten. Im Museumsgarten wird Hennamalerei und ein Garten-Café mit Pflanzentauschbörse angeboten. Laut Museumsportals Rheinland Pfalz machen in der Vorder-und Südpfalz insgesamt 26 Museen mit besonderen Aktionen wie Führungen, Workshops oder freiem Eintritt mit. Historisches Museum in Speyer: Freier Eintritt in drei Ausstellungen Im Historischen Museum Speyer ist der Eintritt in drei Ausstellungen kostenlos: Dazu gehören die Sammelausstellungen "Kreuz und Krone“ sowie "Luther, die Protestanten und die Pfalz" und die Fotoausstellung von Horst Hamann, der den Speyerer Dom vertikal fotografiert hat. Speyer Neuer Fotoband vorgestellt Fotokünstler Horst Hamann: Vertikale Bilder vom Speyerer Dom Seine ungewöhnlichen Schwarz-Weiß-Fotos im Hochkantformat von New York oder Paris sind legendär. Jetzt sollen Horst Hamanns Fotos vom Dom zu Speyer Spenden für dieses Bauwerk bringen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Pfalzmuseum für Naturkunde: Selbst Honig schleudern Im Pfalzmuseum für Naturkunde gibt es nicht nur freien Eintritt, sondern auch besondere Führungen und Mitmach-Aktionen. Besucher und Besucherinnen können miterleben, wie Honig geschleudert wird, ihn probieren und kaufen. Führungen geben Einblicke in das Arbeitsleben einer Präparatorin und in die Insektensammlungen des Museums. Herxheim: Handwerk wie in der Steinzeit Im Museum Herxheim bei Landau dreht sich alles um Handwerk und Kreativität in der Steinzeit. An vier Workshop-Stationen können Teilnehmende Farben aus Erdpigmenten herstellen, Speckstein bearbeiten, Spinnen mit der Handspindel lernen oder Drahtschmuck nach prähistorischen Vorbildern gestalten. Die Workshops kosten jeweils vier Euro pro Workshop und Werkstück. Das Hambacher Schloss in Neustadt lädt Besucher ein, an dem Tag kostenlos auf den normalerweise nicht zugänglichen Schlossturm zu steigen und von dort die Aussicht zu genießen. SWR Kultureller Austausch in Museen Ziel des Aktionstags ist es laut Deutschem Museumsbund, auf die gesellschaftliche Rolle von Museen aufmerksam zu machen. Unter dem Motto "Museen entdecken" lädt der Internationale Museumstag dazu ein, die Vielfalt und Bedeutung der Museen zu erleben. "Die Museen präsentieren sich als Orte des gesellschaftlichen und kulturellen Austauschs und ermöglichen mittels analoger und digitaler Veranstaltungsformate besondere Einblicke in unsere Museumswelt", heißt es auf der Webseite.