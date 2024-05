Internationaler Museumstag mit Aktionen für die Familie in der Pfalz

Am Sonntag ist wieder "Internationaler Museumstag". Viele Museen in der Vorder- und Südpfalz haben freien Eintritt und einige bieten Führungen oder Sonderaktionen an.

Dem Sound von Pflanzen nachlauschen im Wilhelm-Hack-Museum Pressestelle Internationaler Museumstag Pfalz

Das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen bietet am Internationalen Museumstag gleich mehrere Führungen an: zum einen durch die aktuelle Sammlung für die ganze Familie. Aber auch der Museumsgarten hinter dem Museum soll Anlaufstelle für Kunst- und Naturbegeisterte sein. Dort sind die Gäste eingeladen mit speziellen Kopfhörern den geheimnisvollen Klängen zu lauschen, die durch die Pflanzen im Garten erzeugt werden. Falls Kinder keine Lust haben, sich Kunstwerke anzuschauen, können sie selbst welche malen oder basteln im offenen Atelier.

Offenes Atelier im Wilhelm-Hack-Museum Pressestelle Internationaler Museumstag Pfalz

Mitmachaktionen für die ganze Familie

Es gibt einiges zum Mitmachen in den verschiedenen Museen in der Vorder- und Südpfalz. In Herxheim bei Landau zum Beispiel. In dem Museum in einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert dreht sich alles um die Jungsteinzeit - insbesondere werden die Funde des Ritualplatzes Herxheim und die regionale Kulturgeschichte behandelt. Am Museumstag wird Brot wie zur Steinzeit gebacken, oder Kinder können sich Theatermasken oder Spiele aus der Römerzeit selbst basteln.

Theatermasken wie zur Römerzeit - basteln im Museum Herxheim Pressestelle Internationaler Museumstag Pfalz

Eintauchen in frühere Zeiten im Museum

Im Papiermuseum Gleisweiler kann man Papierschöpfen lernen. Im Museum unterm Trifels wird präsentiert, wie in früheren Zeiten Leder gegerbt wurde. Der Eintritt zu allen Museen ist am Sonntag frei. Das gilt auch im Historischen Museum der Pfalz in Speyer mit seiner Playmobil-Ausstellung und im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim, wo aktuell die Sonderausstellung über heimische Amphibienarten gezeigt wird. Lediglich in Museen mit Sonderaktionen, bei denen gebastelt wird, soll ein Unkostenbeitrag bezahlt werden.