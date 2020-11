per Mail teilen

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer und die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim fordern gemeinsam mit 35 weiteren Museen aus sechs Ländern die baldige Wiedereröffnung der Museen.

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer und die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim sind Mitglieder des europäischen Arbeitskreises "Museen für Geschichte". Dem Arbeitskreis gehören 35 große Geschichtsmuseen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien an. Der Arbeitskreis ist nach eigenen Angaben besorgt über die aktuelle Entwicklung der Covid-19 Pandemie und unterstützt sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung.

Dennoch sieht der Arbeitskreis die generelle Schließung der Museen als kritisch. Sie würden pauschal als Freizeit und Vergnügungseinrichtungen gesehen, dabei gehörten Museen mit ihren Hygiene- und Betriebskonzepten zu den sichersten Orten.

Erfolgreiche Hygiene- und Betriebskonzepten

In der Stellungnahme heißt es weiter, die Museen hätten sich bereits im Frühjahr erfolgreich mit ihren Hygiene- und Betriebskonzepten auf die Corona-Situation eingestellt.

Corona-Pandemie wurde bei der Medicus-Ausstellung spontan zum Thema gemacht. Gehäkeltes Virus der saarländischen Künstlerin Katharina Krenkel. Historisches Museum der Pfalz, Foto: Carolin Breckle

Museen seien sichere Kultur- und Bildungseinrichtungen, die von den Entscheidern auf Bundes- und Landesebene als solche ernst genommen und bei den nächsten Entscheidungsrunden wieder geöffnet werden sollten.

Insbesondere befürworte der Arbeitskreis den Vorschlag von Bildungsministerin Karliczek mit Schulklassen in Museen zu gehen und so die beengte Raumsituation der Schulen zu verbessern.