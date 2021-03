Die Museen in der Pfalz bereiten sich auf ihre Wiedereröffnung nach der Lockdown-Pause vor. So müssen sie aktuell vor allem klären, wie viele Besucher gleichzeitig die Ausstellungsräume betreten dürfen. Das Historische Museum der Pfalz zum Beispiel hat sich am Dienstagabend in Speyer mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zusammengesetzt, um ein entsprechendes Besucherkonzept auszuarbeiten. Es sieht vor, dass sich Gäste im Eingangsbereich an einem Kiosk für den Museumsbesuch registrieren können. Ein Drehkreuz, dass elektronisch mit der Kasse verbunden sein soll, reguliert zudem die genaue Besucheranzahl. Auch das Naturkundemuseum in Bad Dürkheim ist mit der Kreisverwaltung im Gespräch, um festzulegen, unter welchen Voraussetzungen das Museum wieder öffnen kann. Lediglich das Technik Museum in Speyer hat bereits seit vergangenem Montag wieder offen.