Ludwigshafen hat ein neues Streetart-Wandbild. Seit 2018 lädt das Wilhelm-Hack-Museum unter dem Motto MURALU Künstler dazu ein, Häuserfassaden in der Stadt zu verschönern. Das große Finale des Projekts ist für den Herbst 2022 geplant.

Das Anfang August fertig gestellte "Mural" von Lula Goce in Ludwigshafen. Lula Goce

Aus rund 17 Metern Höhe schaut sie über ihre Betrachter hinweg: Die "Queen of Nature" (Königin der Natur) gemalt von der spanischen Streetart-Künstlerin Lula Goce prangt an einer Hauswand am Goerdelerplatz in Ludwigshafen.

Lula Goce ist bekannt für ihre fotorealistischen Motive, in denen sie Mensch und Natur zusammenführt. Die "Queen of Nature" habe sie speziell für die Wand am Goerdelerplatz in Auseinandersetzung mit der städtischen Umgebung entworfen, sagte sie dem SWR.

Graffiti-Künstlerin will den Betrachtern die Umwelt bewusster machen

In dem Motiv manifestiere sich ihre Beobachtung, dass der Mensch zunehmend seine Verbundenheit zur Natur verliere. Gerade im hektischen Stadtleben vergesse man schnell, über sein Konsumverhalten und seinen Umgang mit der Natur zu reflektieren. Für sie ein schwerwiegender Fehler.

Als gebürtige Spanierin bekäme sie die Auswirkungen des fahrlässigen Konsums deutlich zu sehen, erzählte sie. Von Jahr zu Jahr könne sie beobachten, wie immer mehr Müll an die Strände ihres Heimatlandes gespült werde. Deswegen soll ihr Wandgemälde gerade in einer so städtischen Umgebung wie dem Hemshof in Ludwigshafen den Betrachtern dabei helfen, die eigene Verbundenheit zur Natur wiederzuentdecken.

Streetart-Projekt soll Ludwigshafener verbinden

Den Bewohnern der Stadt Ludwigshafen etwas Schönes nahe zu bringen, das sei auch das Ziel des Direktors des Wilhelm-Hack-Museum, René Zechlin. 2018 rief er deshalb das Streetart-Projekt MURALU ins Leben. Der Name verbindet das englische Wort "Mural" für Wandgemälde und die Abkürzung "LU" für Ludwigshafen.

Im Rahmen des Projektes werden jedes Jahr Streetart-Künstlerinnern und -Künstler aus aller Welt eingeladen, innerstädtische Wandflächen zu verschönern. Durch die überdimensionalen Kunstwerke an den verschiedensten Orten der Stadt würden die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen zusammen gebracht, so Zechlin. Es würden Momente einer gemeinsamen Kultur ohne Sprachbarriere geschaffen.

Ausstellung zu Wandgemälden geplant

Mit Lula Goce verewigte sich schon die 15. Person im MURALU-Projekt an einer Ludwigshafener Hauswand. Für dieses Jahr war es das letzte Gestaltungs-Projekt. Für nächstes Jahr seien bereits weitere Künstler eingeladen. Außerdem habe das Wilhelm-Hack-Museum für den Herbst 2022 eine Ausstellung zur Bedeutung der Straße in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts geplant. Dabei solle auch die Geschichte des Graffiti beleuchtet werden.