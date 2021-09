Deponie in Schifferstadt: Jäger sollen Mufflons jagen

Ein Herde Mufflons sorgt im Rhein-Pfalz-Kreis für Diskussionen. Die Wildschafe tauchten vor einem Jahr überraschend auf der Mülldeponie in Schifferstadt auf. Dort klettern sie auf den hohen Schuttbergen herum. Die Jagdbehörden haben sie zum Abschuss frei gegeben.

Exotische Tiere tummeln sich seit einem Jahr auf der Kreisbauschuttdeponie in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis): Dort ist eine Herde Mufflons gesichtet worden. Normalerweise leben diese Wildschafe auf dem Balkan und in den Felsenregionen der Inseln Sardinien und Korsika. Doch jetzt müssen sie weg. Die zuständigen Jagdbehörden haben den Abschuss angekündigt. Dafür gibt es mehrere Gründe:

"Die Ausübung der Jagd ist darauf auszurichten, dass alle vorkommenden Stücke von Muffelwild innerhalb der Jagdzeit erlegt werden."

Was sind Mufflons eigentlich?

Auch Naturschützer plädieren für Tötung der Tiere

"Mufflons behindern die Naturverjüngung in den Wäldern. Sie grasen viel extremer als Rehe und Hirsche."

Mufflons oder Muffelwild sei eine Gefahr für den Wald, sagt Charlotte Reutter. Sie ist Naturschutz- und Waldexpertin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Mainz. Die Wildschafe grasten viel intensiver als Rehe und Hirsche, sagt Reutter. Vor allem Jungpflanzen hätten keine Chance gegen die Tiere. Dabei seien junge Bäume in den Wäldern wichtiger denn je. Immer mehr alte Exemplare sterben wegen Dürreschäden und Borkenkäferbefall. Naturschützer sehen deshalb Mufflon-Populationen in Deutschland sehr kritisch. Und aus diesem Grund schreibt auch die rheinland-pfälzische Landesjagdverordnung das Abschießen von Mufflons vor.

Landesjagdverordnung: "Mufflons sind abzuschießen"

In Paragraph 13 der Landesjagdverordnung ist festgelegt, dass Elterntiere, die Junge aufziehen, zu schonen sind. Alle anderen Mufflons seien aber abzuschießen. Die zuständigen Jagdbehörden haben die beiden Jäger, die für das Areal rund um die Kreisbauschuttdeponie in Schifferstadt zuständig sind, kürzlich nochmal auf diese Verpflichtung hingewiesen.

Ein weiterer Grund für das geplante Abschießen: Die Mufflons können auf der Kreisbauschuttdeponie und in den angrenzenden Wäldern nicht artgerecht leben. "Sie brauchen ganz harten Felsenuntergrund für ihre Hufe", betont Charlotte Reutter vom BUND. "Sonst wachsen die Hufe extrem lang und Krankheiten wie die Klauenfäule drohen. Den Mufflons droht dann ein qualvoller Tod."

Gibts eine Alternative für die Mufflons?

Aber gibt es keine Alternativen zum Abschießen? Die Mufflons einzufangen ist so gut wie unmöglich. Denn sie nehmen Menschen schon aus einer Entfernung von 1.000 Metern wahr, berichtet Charlotte Reutter. Dann verstecken sie sich im unübersichtlichen Teil der Deponie. Aus diesem Grund ist auch unklar, wie viele Mufflons überhaupt in Schifferstadt leben. Bei einer Begehung Ende Juli beobachteten Jäger bis zu sechs Tieree gleichzeitig, die dort auf den bis zu 20 Meter hohen und teilweise von Dickicht bedeckten Schuttbergen herumkletterten.

Wurden die Mufflons ausgesetzt?

Wie sind die Mufflons nach Schifferstadt gelangt? Zum ersten Mal waren sie dort im August 2020 entdeckt worden. "Sie wurden sicherlich ausgesetzt", vermutet Reutter. Diese These vertritt auch Kreisjagdmeister Bernhard Sona aus Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis). Die südliche Grenze der Deponie sei nicht eingezäunt. Dort befinden sich für Menschen unüberwindbare Steilhänge. Mufflons dürften aber kein Problem haben, dort auf das Gelände zu gelangen.

2013 lebten Kamerunschafe auf der Deponie

Schon einmal gab es exotischen Besuch auf der Kreisbauschuttdeponie in Schifferstadt. 2013 wurde dort eine Herde Kamerunschafe entdeckt. Auch diese Tiere waren höchstwahrscheinlich ausgesetzt worden. Kamerunschafe sind jedoch keine Wildschafrasse, sondern zählen zu den Hausschafen. Sie ließen sich relativ leicht einfangen. Nur zwei Widder stellten sich stur und mussten wochenlang gejagt werden. Mit Schüssen aus einem Gewehr wurden sie schließlich betäubt und fanden bei einem Schäfer eine neue Heimat.

Mufflons auch im Kreis Bad Dürkheim

Auch der Kreis Bad Dürkheim hat ein Mufflon-Problem. Rund um Weisenheim am Berg werden seit einigen Jahren Tiere gesichtet. Als die Kreisverwaltung im April 2021 den Jagdpächtern aufforderte, den Bestand "auszulöschen", sorgte das zunächst für große Aufregung unter Naturschützern. Die Kreisverwaltung stellte aber klar, dass sie sich auf die Landesjagdverordnung bezieht und diese Anordnung seit zwei Jahren regelmäßig an die Jäger verschickt wird. Die Tatsache, dass noch immer Mufflons bei Weisenheim leben, zeigt offenbar, wie schwer es ist, die scheuen Tiere zu erlegen. Und so haben wohl auch die Mufflons in Schifferstadt gute Chancen, noch einige Zeit auf den Schuttbergen herum zu klettern.