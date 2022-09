Trotz Jagd: Immer noch Mufflons auf Deponie in Schifferstadt

per Mail teilen

Auf der Bauschuttdeponie in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) tummeln sich noch Mufflons, obwohl ein Jäger sie bis Ende Februar abschießen sollte. Die Tiere sind anscheinend zäh.

Mufflons (Symbolbild) haben sich auf der Kreisdeponie breit gemacht IMAGO Imagebroker

Das Ultimatum der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises war eindeutig: Die Mufflons sollten bis zum 28. Februar abgeschossen werden. Doch dem zuständigen Jäger ist es bislang nicht gelungen, die Tiere zu erlegen. Immer noch werden Mufflons auf der Deponie in Schifferstadt gesichtet, wie die Kreisverwaltung am Mittwoch auf SWR-Anfrage mitteilte.

Mufflon-Abschuss ist vorgeschrieben

Das Landesjagdgesetz in Rheinland-Pfalz schreibt vor, Mufflons abzuschießen. Hintergrund ist, dass die Tiere große Schäden in Wäldern anrichten: Sie zerstören vor allem junge Bäume, die wichtig sind für das Überleben der durch Dürre und Borkenkäfer stark geschädigten Wälder. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz sieht die Mufflons als Problem. "Mufflons behindern die Naturverjüngung in den Wäldern. Sie grasen viel extremer als Rehe und Hirsche", sagte Charlotte Reutter vom BUND Rheinland-Pfalz zuletzt dem SWR.

"Mufflons behindern die Naturverjüngung in den Wäldern. Sie grasen viel extremer als Rehe und Hirsche."

Mufflons seit zwei Jahren in Schifferstadt

Die Mufflons waren 2020 auf der Deponie in Schifferstadt aufgetaucht. Offenbar waren sie dort ausgesetzt worden. Der Rhein-Pfalz-Kreis hatte bereits damals den zuständigen Jäger aufgefordert, die Tiere zu erlegen. Laut Schätzungen leben dort 10 bis 15 Tiere. Doch die ursprünglich in Bergregionen des Balkans und der Inseln Korsika und Sardinien beheimateten Mufflons sind äußerst scheu und sehr schwer zu bejagen.

"Aufgrund von Beobachtungen ist davon auszugehen, dass nicht alle Tiere erlegt wurden."

Jetzt steht der Jäger und auch der Kreis vor einem Problem: Die Schonzeit hat begonnen und dauert bis Anfang Mai. Bis dahin darf nicht gejagt werden. Sollten jetzt Jungtiere auf der zur Welt kommen, hätten die Mufflons in Schifferstadt sogar bis zum Jahresende Schonfrist.