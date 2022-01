per Mail teilen

In Frankenthal haben Montagabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Laut Polizei standen die Tonnen gegen 19 Uhr in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses im Frankenthaler Europaring in Flammen. Die Feuerwehr räumte das Haus. Durch die große Hitze und die hohen Flammen platzte eine Fensterscheibe im ersten Stock des Gebäudes. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.