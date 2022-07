Neuer Müllkessel in Betrieb

Nach zwei Jahren Bauzeit ist im Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen ein neuer Kessel in Betrieb genommen worden. Am Montagnachmittag wurde der 40 Meter hohe Kessel zum ersten Mal mit Hausmüll befeuert. Damit werde Strom und Fernwärme erzeugt. Der Betreiber will mit dem neuen Heizkessel die Leistung des Kraftwerks um bis zu zehn Prozent steigern. Der alte Kessel war 25 Jahre alt. Nach Angaben des Betreibers werden 10.500 Haushalte in Ludwigshafen mit Fernwärme aus dem Kraftwerk versorgt. Von der Stromerzeugung in dem Kraftwerk profitieren laut Betreiber 22.000 Haushalte in der Stadt.