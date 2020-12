Die Stadt Landau geht davon aus, dass die Kosten für die Müllentsorgung in der Südpfalz in Zukunft deutlich sinken werden. Hintergrund ist der Verkauf des Müllheizkraftwerkes in Pirmasens.

Zurzeit koste es 240 Euro, um in Pirmasens eine Tonne Müll verbrennen zu lassen. Ab 2024 könnten es nur noch 120 Euro pro Tonne sein. Das habe der Käufer und jetzige Betreiber des Kraftwerks bereits in Aussicht gestellt. Möglich sei aber auch, dass der Haus - und Gewerbemüll aus der Südpfalz in einem anderen Kraftwerk verbrannt wird, das ihn noch günstiger abnehme. Auf jeden Fall würden die geringeren Entsorgungskosten an die Gebührenzahler weitergegeben. Die sechs am Kraftwerk beteiligten Städte und Landkreise können sich über Einnahmen freuen: Durch den Verkauf erhalten sie 49 Millionen Euro, für Landau bedeute das ungefähr zwei Millionen Euro Einnahmen.