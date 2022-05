Ein Mountainbike-Fahrer hat sich am Samstag bei Maikammer in der Südpfalz bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 61-Jährige bei der Abfahrt von der Kalmit vom Weg ab und stürzte in die Böschung. Der Mann erlitt schwere Rückenverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen.