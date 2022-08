Mann stirbt bei Mountainbike-Marathon in Neustadt

Beim Mountainbike-Marathon in Neustadt an der Weinstraße ist am frühen Sonntagnachmittag ein Teilnehmer eines der Rennen ums Leben gekommen.

Der Mann wurde gegen 13 Uhr leblos auf der Rennstrecke, auf einem Waldweg gefunden, der parallel zur B39 verläuft. Die Notärztin bemühte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft längere Zeit, den 60-jährigen Mann zu reanimieren, leider erfolglos. Die Ursache für den Tod des Mannes ist noch unklar. Gründe könnten etwa ein Sturz oder Herz-Kreislauf-Versagen gewesen sein. Ein Unfallsachverständiger sei vor Ort, der versucht, den Vorfall zu rekonstruieren. Die Ermittlungen des Sachverständigen sollen zeigen, ob auch eine Obduktion nötig sein wird. Äußere erkennbare Verletzungen hat der verstorbene Teilnehmer nicht. Die Mountainbike-Strecke verlief auf Wegen um und oberhalb von Neustadt. SWR Rund 500 Mountainbiker in Neustadt Beim Mountainbike-Marathon waren insgesamt sieben Rennen angesetzt. Neben einem Kinderrennen waren es Strecken zwischen 15 und 95 Kilometern. Am Freitag hatten sich bereits über 500 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet für den Renntag.