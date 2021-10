Schwere Motorradunfälle mit Verletzten in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Drei Motorradfahrer sind am Freitag bei Unfällen in Rheinland-Pfalz schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag zwischen Trier Kernscheid und Trier-Irsch verletzt. Der Zweiradfahrer kam nach notärztlicher Versorgung in ein Trierer Krankenhaus, so die Polizei.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant betreut. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden, das Auto wurde stark beschädigt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die betroffene Kreisstraße für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Sturz in Kurve - mit lebensgefährlichen Folgen

Im Landkreis Kusel ist am Freitagabend ein 37-jähriger Motorradfahrer auf einer Landstraße gestürzt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Auf der Gefällstrecke habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Unfall bei Maikammer

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer wurde ebenfalls am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto südlich von Neustadt/Weinstraße schwer verletzt.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 50 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zusammenstoß in einer Linkskurve

Den Ermittlungen zufolge waren das Motorrad und das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve zusammengestoßen.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße 514 bei Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) nach dem Unfall für gut vier Stunden gesperrt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 18.000 Euro.