In Neustadt an der Weinstraße ist in der Nacht ein junger Mann mit seinem Motorrad vor einer Polizei-Kontrolle geflüchtet. Bei seiner Flucht bis nach Haßloch erreichte er Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde. In Haßloch stürzte er in einer Kurve. Der junge Motorradfahrer hatte keinen Führerschein und stand offenbar unter Drogeneinfluss.