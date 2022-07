per Mail teilen

Wie die Polizei in Neustadt mitteilt, ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Der Mann habe in einer Kurve zwischen Speyerbrunn und Schwarzbach die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei auf den entgegenkommenden Laster geprallt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben 23.000 Euro.