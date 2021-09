Motorradfahrer rast vor Polizeikontrolle davon

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf einer Landstraße zwischen Carlsberg und Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) mit extrem hohem Tempo vor einer Polizeistreife geflüchtet. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte eine Streife den Motorradfahrer kontrollieren. Dieser habe aber Blaulicht und Anhaltesignale ignoriert und Gas gegeben. Nach Einschätzung der Polizei war er mit bis zu 140 Kilometern in der Stunde unterwegs, auch an Stellen, wo nur Tempo 70 oder 50 erlaubt war. Die verfolgenden Beamten hätten ihn schließlich aus den Augen verloren. Anhand des Kennzeichens ermittelten sie den Halter und trafen ihn samt Motorrad zu Hause an. Der 61-Jährige bestritt, gefahren zu sein. Dennoch wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, auch wegen eines illegalen Fahrzeugrennens. Weil der Mann zudem die Polizisten wüst beschimpft hatte, habe er obendrein eine Anzeige wegen Beleidigung bekommen.