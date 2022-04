per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist gestern Abend in Landau-Queichheim ein 52-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der Autofahrer mit seinem Wagen links abbiegen wollen und dabei das Motorrad, das Vorfahrt hatte, übersehen. Der Motorradfahrer erlitt durch die Kollision unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und brach sich den Oberarm. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Hauptstraße in Queichheim war wegen der Bergungsarbeiten drei Stunden lang gesperrt.