Ein 48 Jahre alter, betrunkener Motorradfahrer ist in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) in ein mit einer Familie besetztes Auto gerast und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Sonntag auf der Weinstraße zwischen Edenkoben und Maikammer zu schnell, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve geriet sein Motorrad demnach ins Schlingern und prallte gegen einen entgegenkommenden Wagen. Die darin sitzende Familie blieb einer Sprecherin zufolge unverletzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.