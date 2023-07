Türkisch-Islamische Gemeinde Germersheim: Demo für neue Moschee

Die Türkisch-Islamische Ditib-Gemeinde hat für Samstag in Germersheim eine Kundgebung angemeldet. Anlass ist der langjährige Streit um den Bau einer neuen Moschee.

Der Streit reicht mehr als zehn Jahre zurück. Damals hatte die Kreisverwaltung den Bau einer neuen Moschee am aktuellen Standort der Türkisch-Islamischen Gemeinde im Süden der Stadt zunächst genehmigt, die Genehmigung dann aber wieder zurückgezogen. Seitdem ist die Ditib-Gemeinde sowohl mit mehreren überarbeiteten Bauanträgen für die neue Moschee als auch mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht gescheitert.

Motto der Demo: "Ja für den Moscheebau in Germersheim"

Am Samstagmittag wollen die rund 500 Mitglieder die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde, aber auch anderer Gemeinden aus der Region ihrem Ärger darüber Luft machen, dass bisher in Germersheim keine neue Moschee gewollt ist, so ein Sprecher. Sie ziehen in einem Protestmarsch vom Baugelände und Sitz des Moscheevereins durch die Stadt bis zum Paradeplatz nahe der Kreisverwaltung Germersheim. Dort wollen sie eine Kundgebung abhalten.

Gemeindemitglieder fühlen sich ausgegrenzt

Viele Gemeindemitglieder in Germersheim sind frustriert und fühlen sich diskriminiert und ausgegrenzt, so ein Sprecher der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Er mutmaßt, dass die Kreisverwaltung die neue Moschee vor allem aus politischen Gründen nicht haben will.

Die Pläne für die neue Moschee wurden bisher abgelehnt, vor allem mit der Begründung, sie sei für das Wohngebiet zu groß, habe zu wenige Parkplätze und werde zu viel Lärm- und Verkehr verursachen.

Der Moscheeneubau war zu einer Zeit verboten worden, als die AfD in Germersheim im Aufwind war und gerade verstärkt über die Rolle der deutschen Ditib-Gemeinden als verlängerter Arm des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan diskutiert wurde.