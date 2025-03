Mutter hat Baby vergiftet - Urteil: Zwei Jahre Haft auf Bewährung

per Mail teilen

Im Prozess um ein vergiftetes Baby ist am Donnerstag das Urteil am Landgericht Frankenthal gesprochen worden. Die Mutter des Kindes bekommt zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Verteidiger der angeklagten Mutter zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. "Wenn ein versuchtes Tötungsdelikt angeklagt wird und wir so viele Tage vor dem Schwurgericht verhandeln und als Ergebnis ein Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung verkündet wird, dann ist es als Erfolg zu bezeichnen", so der Anwalt Manfred Zipper.

Seine Mandantin allerdings gehe es nicht so gut mit dem Urteil. Ursprünglich ging die Mutter davon aus, dass sie keine strafrechtliche Tat begangen habe, sagt er. "Letztendlich hat man sie entlarvt und aufgeklärt, was auch aufklärungsbedürftig war", sagt der Anwalt. Die Frau leidet an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung.

Mit diesem Urteil folgt das Gericht dem, was auch der Verteidiger und die Staatsanwaltschaft gefordert hatten.

Baby hatte mehrere Atemstillstände

Vor sechs Jahren hatte die angeklagte Mutter ihr Baby kurz nach der Geburt im Krankenhaus mit einem morphinhaltigen Schmerzmittel vergiftet. Das Baby erlitt durch die Vergiftung mehrere Atemstillstände, konnte gerade noch in letzter Minute von den Dienst habenden Ärzten gerettet werden.

Nach Vergiftung im Speyerer Krankenhaus: Sechs Jahre später kam es zum Prozess am Landgericht Frankenthal

Außergewöhnlich ist der Fall, weil die Tat so lange her ist. Dass es viele Jahre danach nun überhaupt zu einer Verhandlung vor Gericht kam, liegt an den Recherchen der Polizei und Staatsanwaltschaft. Ermittlungen beim zuständigen Jugendamt hätten die Anklage möglich gemacht, sagte ein Gerichtssprecher.

Außergewöhnlich ist der Fall auch deshalb, weil es so viele Wendungen während des Prozesses gab. Und weil die Angeklagte so häufig log: Die Mutter täuschte zu Beginn eine Krebskrankheit vor. Sie verschwieg einem Schmerztherapeuten eine Schwangerschaft. Und sie täuschte das Gericht, indem sie vorgab, ihre Tochter habe das Morphium versehentlich über eine ausgelaufene Flasche oder durch das Nuckeln an Schmerzpflastern der Mutter aufgenommen.

Mutter soll an Münchhausen-by-proxy-Syndrom leiden

Am letzten Prozesstag stellte der vom Gericht beauftragte Psychiater sein Gutachten vor: Er bescheinigte der Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ihr Handeln erklärte er mit dem "Münchhausen-by-proxy-Syndrom".

Dabei führen die Betroffenen bei anderen Menschen bewusst Krankheiten herbei, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Die 42-jährige Mutter sei seiner Meinung nach eine chronische Lügnerin.

Münchhausen-by-proxy-Syndrom Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom, oder auch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom genannt, ist eine Form der Kindesmisshandlung. Dabei geht es darum, dass Betroffene Krankheitssymptome bei einer nahestehenden Person erfinden oder erzeugen, um eine medizinische Behandlung zu erreichen und so Aufmerksamkeit zu bekommen. Oftmals tritt es bei Müttern auf, die eine Krankheit bei ihrem Kind erfinden oder auslösen.

Staatsanwaltschaft und Verteidiger plädieren auf zwei Jahre Haft zur Bewährung

Letztendlich ergab ein Rechtsgespräch zwischen Anklage, Verteidigung und Gericht im Laufe des Prozesses, dass der ursprüngliche Vorwurf des versuchten Totschlags fallen gelassen wird und es nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung gibt.