Ein Mann aus Hettenleidelheim im Kreis Bad Dürkheim muss sich am Donnerstagnachmittag vor dem Frankenthaler Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Der 50-jährige soll einen älteren Mann in seinem Zimmer mit zwei Messern angegriffen und lebensgefährlich am Hals verletzt haben. Nach Angaben des Gerichts, hat der Sohn des Mannes ihm das Leben gerettet. Der Angeklagte soll Bilder von dem Opfer gemacht haben. Er soll psychisch krank sein und ist bereits in einer Klinik untergebracht.