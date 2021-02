Der Mordprozess vor dem Frankenthaler Landgericht um eine im Schlaf erschlagene Frau aus Limburgerhof ist am Freitagvormittag erneut unterbrochen worden. Nach Angaben des Gerichts kann der erforderliche Gutachter erst ab März an der Verhandlung teilnehmen. Angeklagt ist ein 55 Jahre alter Mann. Er soll seine schlafende Ehefrau im Juli in der Wohnung in Limburgerhof mit einem Baseballschläger erschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann psychisch krank ist und will ihn dauerhaft in einer Klinik unterbringen lassen. Der Angeklagte hat angegeben, sich an die Tat nicht zu erinnern.