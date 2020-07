Die Staatsanwaltschaft Landau hat einen Mann wegen Mordes angeklagt. Der Mann soll im Februar bei Minfeld im Kreis Germersheim seine damalige Lebensgefährtin erschossen haben. Der Mann und seine Lebensgefährtin waren in einem Auto unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle fanden die Beamten die Frau erschossen auf dem Beifahrersitz. Der Mann habe die Pistole noch in der Hand gehalten, sich widerstandslos festnehmen lassen und die Tat eingeräumt. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich die Lebensgefährtin von dem Mann trennen und die gemeinsamen Kinder mitnehmen wollte. Dadurch hätte sich der Angeklagte in seiner Ehre verletzt gefühlt. Damit läge ein niedriger Beweggrund für die Tat vor, außerdem sei das Opfer arg- und wehrlos gewesen. Daher laute die Anklage auf „Mord“. Am 16. Juli soll der Prozess vor dem Landgericht in Landau beginnen.