Der Moorfrosch soll nach Germersheim zurückkehren

per Mail teilen

In den Rheinauen südlich von Germersheim sollen im neuen Jahr mehrere Teiche vertieft werden. Damit will das zuständige Forstamt den extrem selten gewordenen Moorfrosch retten.

Der Moorfrosch ist mit maximal sieben Zentimetern der kleinste Frosch in Deutschland und wegen des Klimawandels hoch gefährdet. Laut Forstamt Pfälzer Rheinauen ist die Zahl der Tiere auch in der Region dramatisch eingebrochen. Es gebe nur noch ganz kleine Populationen zwischen Neustadt und Speyer, sowie nordwestlich von Germersheim bei Freisbach und in den Rheinauen südlich von Germersheim.

Tiefere Teiche – mehr Frösche

Die Trockenheit der vergangenen Jahre habe dem Moorfrosch sehr zugesetzt. Deswegen will das Forstamt in den Rheinauen südlich von Germersheim mehrere Teiche vertiefen: Werden die Teiche tiefer, dann bleibt dieser Bereich auch bis in die jeweilige Sommerzeit dauerhaft nass und die Moorfrösche hätten den erforderlichen Lebensraum.