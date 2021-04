In der Debatte um teils illegal betriebene Monteursunterkünfte in Ludwigshafen hat die Stadtverwaltung jetzt im Bau- und Grundstücksausschuss Fragen beantwortet. Die Freie Wählergruppe hatte wegen Corona- und Hygieneverstößen nachgefragt.

Laut Stadt sind seit Jahresbeginn bei der Bauaufsicht 50 Verfahren wegen Verstößen in den Monteurswohnungen eingeleitet worden. Bei 14 der kontrollierten Unterkünfte hätte es sich um zweckentfremdete Wohnungen gehandelt. In einem Fall sei die Nutzung komplett untersagt worden, weil das Gebäude massive bauliche Mängel aufwies.

Monteurswohnungen in Ludwigshafen Monteurswohnungen sind Unterkünfte auf Zeit für Pendler, Monteure oder Gastarbeiter. Oft bieten die Unterkünfte eine günstigere Alternative zu Hotelzimmern. Solche Pensionen müssen als solche angemeldet werden.

In Ludwigshafen kam es dabei immer wieder zu Verstößen. Alte Wohnungen oder Häuser wurden gekauft und illegal und notdürftig zu Monteurswohnungen umgebaut. Die Mieter mussten dort sehr beengt wohnen.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten oder Geldbußen seien bislang keine verhängt worden. Grund sei Personalmangel in der Verwaltung.

CDU und Freien Wählern sind die Missstände ein Dorn im Auge. Sie hatten vor einem Monat bereits angeregt, dass die kurzfristige Vermietung gesetzlich eingeschränkt werden solle.

Illegale Monteurswohnungen mit Schimmelbefall

Erst am Montag, dem 19. April, hatten Polizei, Ordnungsamt und der Bereich zur Bekämpfung von Schwarzarbeit zwei weitere illegale Wohnungen entdeckt. Die nicht angemeldeten Beherbergungsbetriebe, in denen jeweils mehrere Personen untergebracht waren, befanden sich in Friesenheim und Oggersheim. Neben gewerbe- und baurechtlichen Verstößen stellten die Einsatzkräfte in der illegalen Pension in Oggersheim zudem starken Schwarzschimmelbefall fest. Die Beherbergungsbetreiber müssen mit Bußgeldern rechnen.

Ein Straßenzug in Oppau-Ludwigshafen SWR

Keine konkrete Aussage zu Hygienemängeln

Bei wie vielen Wohnungen hygienische Mängel beanstandet worden seien, wollten die Freien Wähler konkreter wissen. Dazu gab die Stadtverwaltung keine eindeutige Antwort. Insgesamt sei die Bezeichnung als hygienischer Mangel nach dem Infektionsschutz enger gefasst, als dies dem gewöhnlichen hygienischen Empfinden entsprechen würde. Daher würden insbesondere solche Zustände als hygienisch bedenklich gelten, die geeignet seien Krankheiten zu übertragen, wie z. B. offensichtlicher Schädlingsbefall.

Wie Coronaregeln eingehalten werden können

Zur Frage der Freien Wähler, ob in den Unterkünften die Coronaregeln eingehalten werden könnten, antwortete die Stadt: In der Regel würden die dort Wohnenden als ein Hausstand gelten, so dass Kontakte durchaus zulässig wären und nicht gegen Corona-Auflagen verstoßen würde.

Beschwerden von Anwohnern

Die beanstandeten Wohnungen liegen in mehreren Stadtteilen, die meisten davon in Ludwigshafen-Oppau. Dort haben sich Anwohner schon beschwert, über die zu hohe Anzahl an Monteurswohnungen. Es käme durch die zu beengten Wohnsituationen auf der Straße oft zu Lärm und Müll.