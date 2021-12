Montagsspaziergänge in der Pfalz trotz Verbote

Bei den sogenannten Montagsspaziergängen ist es in der Pfalz am Montagabend nach Weihnachten ruhig geblieben. Die meisten Teilnehmer, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, zählte laut Polizei die Stadt Speyer mit 100 Personen. Dabei hatte die Stadt dort Demonstrationen bis einschließlich Montagabend untersagt.

Insgesamt nahmen am gestrigen Montag etwas weniger Menschen an den Demonstrationen gegen die Corona Maßnahmen teil, als noch eine Woche zuvor, so ein Polizeisprecher. In Mutterstadt zählte die Polizei rund 50 Teilnehmer, in Ludwigshafen lediglich 30. Keine der Demonstrationen waren angemeldet. Lediglich in Deidesheim gab es eine genehmigte Versammlung mit ca. 70 Demonstranten. In Ludwigshafen gab es eine Gegendemonstration zur Querdenkerbewegung, angemeldet von den Grünen in Ludwigshafen. Mit der Kundgebung am Rathausplatz wollten die Teilnehmer fürs Impfen werben und für die Solidarität mit Menschen in Gesundheitsberufen.