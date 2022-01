Seit sechs Wochen finden in der Pfalz sogenannte Montagsspaziergänge und Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt. Zu den Hintergründen und Herausforderungen für die Polizei, Thorsten Mischler vom Polizeipräsidium Rheinpfalz im Interview.

Thorsten Mischler, Leiter der Pressestelle am Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen Pressestelle Polzeipräsidium Rheinpfalz

SWR Aktuell: Seit wann genau beobachten Sie diese Montagsspaziergänge und Proteste in der Vorder- und Südpfalz?

Thorsten Mischler: Verstärkt seit dem 13. Dezember, seit dem Internet-Aufruf der Freien Pfälzer. Wir wussten zwar, dass es diese Aufrufe gibt, aber wir haben nicht mit einem so deutlichen Zulauf gerechnet. Da waren am 13. Dezember sehr viele Menschen unterwegs, was uns zum Teil auch etwas überrascht hat. Seitdem haben wir unsere Maßnahmen angepasst und sind mit deutlich mehr Polizeikräften im Einsatz.

SWR Aktuell: Wer sind nach ihren Beobachtungen die Menschen, die da regelmäßig demonstrieren?

Thorsten Mischler: Die Teilnehmer setzen sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammen. Auch über ideologische Grenzen hinweg. Es sind Personen des bürgerlichen Spektrums, also ganz normale Leute. Darunter aber auch offensichtliche Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Und wir haben auch einzelne Personen des Reichsbürgerspektrums und der rechten Szene ausgemacht.

SWR Aktuell: Wie ist die Stimmung bei den Versammlungen, werden dabei auch Polizeibeamte beleidigt, bedroht oder gibt es Gewalt gegenüber Polizisten?

Thorsten Mischler: Bisher gab es 121 solcher Versammlungen, davon waren nur 13 ordnungsgemäß angemeldet. Insgesamt haben wir dabei 18 Straftaten registriert, darunter Widerstand und Beleidigung (gegen Polizeibeamte) und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. 156 Ordnungswidrigkeitenverfahren haben wir eingeleitet, größtenteils wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung oder wegen der Teilnahme an verbotenen Versammlungen und 173 Platzverweise erteilt. Gewalt haben wir bisher kaum festgestellt. Allerdings reagieren einige Menschen verbal aggressiv, wenn sie kontrolliert werden sollen, um etwa ihre Identität festzustellen.

Pfalz: Zahl der Protestierenden hat sich fast verdoppelt

SWR Aktuell: Haben die Proteste und die Zahl der Teilnehmer zugenommen?

Thorsten Mischler: Ja, die Zahl der Protestierenden ist gestiegen. Mitte Dezember, zu Beginn der Montagsspaziergänge, waren es 1.300 Teilnehmer. Am vergangenen Montag, dem 17. Januar, waren es insgesamt mehr als 2.400 Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben. Seit Beginn der Proteste haben wir in der Vorder- und Südpfalz 9.500 Teilnehmende gezählt. Zu Gegenveranstaltungen kamen bisher etwa 420 Teilnehmer.

SWR Aktuell: Ein Phänomen der "Montagsspaziergänge" sind ja oft spontane Versammlungen an vielen Orten gleichzeitig. Haben sich da inzwischen Schwerpunkte entwickelt?

Mischler: Anfangs tauchten die Montagsspaziergänger an 14 Orten der Region auf. Inzwischen kam man sagen, dass der Schwerpunkt der Versammlungen vor allem in der Südpfalz liegt, also im Großraum Landau, und entlang des Haardtrandes, etwa in Neustadt und Bad Dürkheim und auch in Speyer. In Ludwigshafen und der Vorderpfalz gibt es eher weniger Menschen, die daran teilnehmen.

SWR Aktuell: Trotz verhängter Verbote finden viele Versammlungen statt. Wie gehen sie gegen solche Verstöße vor?

Mischler: Wir versuchen natürlich auch die Hintermänner zu ermitteln. Also die Veranstalter und Leiter von verbotenen Versammlungen. Aber zugegebenermaßen ist es oft schwierig die konkret ermitteln zu können. (weil diese sich anonym im Internet organisieren, Anmerkung der Red.)

SWR Aktuell: Was macht den Einsatz vor Ort für die Polizeikräfte allgemein so schwierig?

Mischler: Teilweise wird die Polizei ja dafür kritisiert, dass sie solche unangemeldeten Versammlungen (…) nicht sofort auflöst. Es heißt, wir würden nichts tun. Doch das ist rechtlich und praktisch oft schwierig. Die Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut in unserer Demokratie. Nur weil eine Versammlung nicht angemeldet ist, bedeutet das nicht, dass sie einfach aufgelöst werden kann. Da müssen schon bestimmte Verstöße vorliegen oder Gewalt ausgeübt werden. Hinzu kommt, und das ist neu, dass es dabei keinen zentralen Ansprechpartner gibt, mit dem man vorher reden und Absprachen treffen kann. Das stellt uns schon vor Herausforderungen.

SWR Aktuell: Erwarten Sie für die kommenden Wochen ähnliche Proteste wie zuletzt?

Mischler: Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass es so weitergeht, wie in den letzten Wochen. Es gibt bereits auch Anmeldungen für Versammlungen am Montag, den 24.1., unter anderem in Bad Dürkheim. Darüber hinaus rechnen wir auch wieder mit unangemeldeten Versammlungen.