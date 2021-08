per Mail teilen

Es gibt immer mehr Nichtschwimmer - aber auch zu wenig Schwimmunterricht für Kinder, sagt die CDU. Nun hat sie ein Konzept für ein Modellprojekt entwickelt, damit mehr Jungen und Mädchen schwimmen lernen.

Der Kreis Germersheim will mit dem Pilotprojekt deutlich mehr Kindern als bisher Schwimmunterricht ermöglichen. Dafür sei eine halbe Million Euro pro Jahr vorgesehen und das Geld für 2021 bereits in den Haushalt eingestellt, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Martin Brandl, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Mit dem Geld solle ein Anreiz für kommunale Schwimmbäder geschaffen werden, möglichst vielen Kindern Schwimmstunden anzubieten.

Germersheim als Modell für ganz Rheinland-Pfalz?

Nun müsse nur noch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) das Projekt genehmigen. Brandl glaubt, dass es zu einem Modell für ganz Rheinland-Pfalz werden könne. Er ist direkt gewählter Abgeordneter aus Wörth am Rhein im Kreis Germersheim. Brandl geht davon aus, dass das Geld in einem Jahr für einen Zehn-Stunden-Kurs für die Hälfte eines Jahrgangs reiche, von der zweiten bis zur sechsten Klasse.

Schon vor Corona zu wenig Schwimmunterricht

Schon vor Corona habe es in Rheinland-Pfalz eine Unterversorgung beim Schwimmunterricht gegeben, kritisierte Brandl. Nur ein Drittel bis 40 Prozent der Kinder könnten einer Studie der Universität Landau zufolge am Ende der Grundschule schwimmen. "Rheinland-Pfalz droht ein Land der Nichtschwimmer zu werden." Dies sei insbesondere für Kreise wie Germersheim mit vielen Wasserflächen ein Problem. Die Warteschlangen für einen Schwimmkurs würden immer länger, sagte Brandl.

Zwei Jahrgänge hätten keinen Schwimmunterricht gehabt, kritisierte Brandl. Die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP behandle das Thema stiefmütterlich und habe auch keine Corona-Hilfen für die kommunalen Bäder bezahlt. Die CDU habe die Kosten für zusätzliche Schwimmbadförderung auf 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung seien auch keine konkreten Festlegungen zum Schwimmen für Kinder getroffen worden, kritisierte Brandl.

Im Rahmen des Projektes sollten schulische Schwimmprojekte ausgebaut, Wassergewöhnung und Schwimmen im Rahmen von Ferienbetreuungsmaßnahmen weiter gefördert und die Kooperation mit Vereinen fortgesetzt werden. Brandl forderte die Landesregierung auf, an die Schulen heranzutreten und sie zu motivieren, bei dem Modellprojekt im Kreis Germersheim mitzumachen.