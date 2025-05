Der Mobilfunkempfang ist auch in der Pfalz teilweise noch schlecht. Im Kurpfalz-Park Wachenheim im Pfälzerwald haben viele Besucher kaum oder keinen Handy-Empfang.

Auf dem Weg zum Kurpfalz-Park Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim) fährt man erst einmal durch ein paar Funklöcher: Auf der Bundesstraße 37 durch das grüne Jägerthal hinein in den Pfälzerwald gibt es teilweise keinen Empfang. Angekommen im Freizeitpark läuft mit Mobilfunknetz von Vodafone und O2 fast gar nichts. Ein Lehrer aus Hessen, der hier mit seiner Schulklasse unterwegs ist, reagiert darauf etwas verärgert: "Weil man ja doch 2025 schon davon ausgeht, dass man überall Empfang hat, auch im Wald und gerade in einem Freizeitpark, wo auch mal ein Unfall passieren kann", sagt Lehrer Jonas May.

Was sagen Kurpfalz-Park Betreiber zur Mobilfunk-Misere?

Die Geschäftsführer im Kurpfalz-Park sind enttäuscht und wütend. In der Hochsaison, wenn im Kurpfalz-Park viel los ist, mit bis zu 5.000 Besuchern täglich, brechen die Netze von Vodafone und O2 komplett zusammen, sagen sie.

Besucher könnten dann keine schönen Fotos in die Welt hinausschicken. Erst vor ein paar Wochen haben die Park-Betreiber jedoch eine gute Nachricht erhalten: ein neuer Mobilfunk-Mast auf der Seekopf-Bergkuppe oberhalb des Freizeitparks ist endlich in Betrieb gegangen, sagt Geschäftsführer Andreas Teipelmann. Das Ministerium im Mainz habe mit guten Beziehungen zur Telekom geholfen.

Peter Braun Junior will den Kurpfalz-Park Wachenheim modernisieren. SWR

Kurpfalz-Park: An Kassen nur Barzahlung möglich

Damit ist das Problem aber längst nicht gelöst, so die Parkbetreiber. Sie müssen Gästen oder Mitarbeitern ohne T-Mobile-Vertrag in dringenden Fällen ihre eigenen Privat-Handys ausleihen. An der Kasse können Besucher außerdem nur mit Bargeld zahlen. Der längst versprochene Glasfaser-Anschluss lässt weiter auf sich warten. So dürfe das nicht weitergehen, sagt der Assistent der Geschäftsführung, Peter Braun: "Wir sind ja ein großer Steuerzahler. Unsere Forderung und Erwartung ist jetzt, dass wir einen vernünftigen Telefon- und Internet-Empfang haben und unseren Gästen auch mal Kartenzahlung anbieten zu können."