Mobiles Museum in der Pfalz unterwegs

Ein mobiles digitales Museum aus dem elsässischen Weißenburg soll ab diesem Monat auch an Schulen in der Pfalz unterwegs sein. Das teilte unter anderem die Stadt Landau mit. Das mobile Museum heißt Micro-Folie und ist mit Bildschirmen und Tablet-Computern ausgestattet. Damit soll den Schülern ein einfacher Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht werden. Unter anderem sind dort Werke aus dem Louvre in Paris zu sehen, die mit digitalen Mitteln verändert und bearbeitet werden können. Finanziert wird das Projekt von mehreren Stiftungen in Frankreich und Deutschland.