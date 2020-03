Der Flugzeugteile-Zulieferer PFW Aerospace in Speyer muss wegen der Corona-Krise seine Produktion bisher nicht einschränken. Nach Angaben des Unternehmens sind zur Vorsicht die Beschäftigten in der Produktion aber in kleinere Gruppen eingeteilt worden, um Kontakte möglichst zu vermeiden. Dafür seien zusätzliche Schichten eingerichtet worden. Noch müsse aber niemand in Kurzarbeit geschickt werden. Das Unternehmen befürchtet jedoch Lieferengpässe aufgrund des zunehmend eingeschränkten Flugverkehrs. PFW Aerospace importiert große Mengen Rohmaterial aus den USA und der Türkei. Im Werk in Speyer sind etwa 1.600 Mitarbeiter beschäftigt. Sie stellen dort unter anderem Rohrsysteme für Airbus und Boeing-Flugzeuge her.