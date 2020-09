per Mail teilen

Die Stadtklinik Frankenthal war erst in den Schlagzeilen, weil Patienten dort zu lange beatmet worden sein sollen. Der Ärger reißt nicht ab: Jetzt hat die Stadt Klinikmitarbeiter angezeigt. Es geht um Abrechnungsbetrug und Untreue.

Die Stadtklinik in Frankenthal SWR Panja Schollbach

Nun prüft die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe. Nach Angaben der Stadt Frankenthal wurden umfangreiche Unterlagen an die Staatsanwaltschaft übergeben und der Stadtrat informiert. Die neuen Erkenntnisse zum Abrechnungsbetrug stehen demnach allerdings nicht in Zusammenhang mit dem jüngsten Beatmungsskandal an dem Klinikum.

Patienten zu lange künstlich beatmet

Im September hatte zunächst die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet, dass Patienten auf der Intensivstation des Stadtklinikums Frankenthal länger als nötig künstlich beatmet worden seien. Davon sollen sowohl die Klinik, als auch der zuständige Chefarzt, der entsprechende Bonuszahlungen erhalten haben soll, profitiert haben. Dem Verwaltungsdirektor der Klinik war wegen des Beatmungsskandals bereits im November gekündigt worden.

Wirtschaftsprüfer durchleuchten Klinik

Die Stadt hatte im Zuge des Skandals um die Beatmungszeiten die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Young engagiert und die hatte Ungereimtheiten entdeckt. So kamen nun offenbar auch die neuen Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Klinik wegen Abrechnungsbetrug und Untreue ans Licht. Auch arbeitsrechtliche Schritte seien eingeleitet worden, heißt es von der Stadt.

Nach SWR-Informationen geht es um hunderttausende Euro

Nach SWR-Informationen soll einem verantwortlichen Arzt gekündigt werden. Bei den Vorwürfen soll es um mehrere hunderttausend Euro gehen.

Träger der Klinik ist die Stadt Frankenthal. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) ist auch der zuständige Krankenhausdezernent. Die Stadtklinik beschäftigt eigenen Angaben zufolge etwa 600 Mitarbeiter.