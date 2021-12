Stadtbücherei-Mitarbeiter helfen im Gesundheitsamt aus

per Mail teilen

Mitarbeiter der Stadtbücherei und der Kulturabteilung in Neustadt werden ab Montag im Gesundheitsamt eingesetzt. Die Stadtbücherei ist deshalb ab sofort geschlossen. Die hohen 7-Tage-Inzidenzen in Neustadt und in Bad Dürkheim bedeuten für das dort zuständige Gesundheitsamt zusätzliche Arbeit. Wie ein Sprecher der Stadt Neustadt mitteilte, hat man daher die Mitarbeiter der Stadtbücherei um Hilfe gebeten. Das Personal und die Räumlichkeiten würden für das Gesundheitsamt benötigt. Die Mitarbeiter sollen bei der Kontaktverfolgung helfen und Infizierte und deren Kontaktpersonen anrufen. Seit dem Anstieg der Neuinfektionen im November mussten Bürger, die Corona-positiv waren, dies teilweise selbst übernehmen. Aus diesem Grund bleibt die Stadtbücherei vorerst geschlossen. Die Leihfrist für alle bereits ausgeliehenen Medien verlängert sich automatisch bis zum 15. Januar.