Zwei junge Erwachsene haben in Ludwigshafen einem Senior mit einem Trick seinen Roller gestohlen. Sie sprachen ihn am Sonntagnachmittag an, ob er den Roller verkaufen würde. Der Mann ließ die etwa 18-Jährigen eine Probefahrt machen. Sie schrieben ihm eine Adresse und Telefonnummer auf und fuhren davon. Als sie nicht zurückkamen, stellte der Mann fest, dass Adresse und Telefonnummer nicht stimmten.