Frankenthal: Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer konnte nicht aussagen

Vor dem Landgericht in Frankenthal wurde am Mittwoch der Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen fortgesetzt. Das mutmaßliche Opfer sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Doch dazu kam es nicht.

Das Mädchen, das zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt 13 Jahre alt war, ist Nebenklägerin im Prozess. Ihre Anwältin und die Oberstaatsanwältin beantragten am zweiten Verhandlungstag, während ihrer Aussage die Öffentlichkeit auszuschließen. Nach kurzer Beratung stimmte die Frankenthaler Strafkammer dem Antrag zu.

Videoaufzeichnung der Aussage

Die Aussage des Mädchens sollte anschließend mit einer Videokamera im Gerichtssaal aufgezeichnet werden. Doch dazu kam es nicht. Nach Angaben der Verteidigerin des Angeklagten war das Mädchen nicht in der Lage auszusagen. Am kommenden Mittwoch soll ihre Aussage nachgeholt werden. Zunächst wird am Freitag ihr Psychologe als Zeuge vor Gericht gehört.

Wie soll es zu den mutmaßlichen Übergriffen gekommen sein?

Angefangen hat laut Anklage alles damit, dass die Mutter des späteren mutmaßlichen Opfers eine Bleibe suchte. Diese fanden Mutter und Tochter bei dem 32-jährigen Angeklagten Anfang 2020 in dessen Wohnung im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Die Mutter und der Angeklagte seien flüchtig miteinander bekannt. Bereits vier Tage später soll der Angeklagte die Tochter unsittlich berührt haben, als sie auf einer Couch schlief.

Wehrlos ausgeliefert?

Ein paar Tage später änderte sich die Situation. Die Mutter zog aus der Wohnung des Ludwigshafeners wieder aus und ließ ihre damals 13-jährige Tochter allein zurück. Im Anschluss kam es laut Staatsanwältin innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten zu 16 sexuellen Übergriffen durch den 32-Jährigen.

Der Missbrauch habe sich im Laufe der Zeit immer weiter gesteigert, bis hin zu Vergewaltigungen. Weil die Mutter ihre Tochter in der Wohnung zurückgelassen hat, muss sich die Frau nach Angaben der Staatsanwaltschaft, in einem gesonderten Verfahren wegen Beihilfe zu schwerem sexuellen Missbrauch verantworten. Zu den Vorwürfen habe die Mutter bisher geschwiegen.

Sicherungsverwahrung Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Die Täter können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben. Die Bedingungen müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot und Betreuung geben. Die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ob sie fortbesteht, prüft ein Gericht in regelmäßigen Abständen.

Prozessende nicht absehbar

Der 32-jährige Angeklagte machte am Mittwoch einen schüchternen Eindruck vor Gericht. Bislang hat er sich noch nicht zu seinem Lebenslauf geäußert. Nach Angaben seiner Verteidigerin Andrea Combé wird sich das auch nicht ändern. In der Prozessankündigung des Landgerichts heißt es wörtlich, der Angeklagte "ist mehrfach, teils auch einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten“. Die Staatsanwaltschaft schätzt daher den Fall so ein, dass am Ende des Prozesses eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden könnte. Ein Ende des Prozesses ist noch nicht abzusehen. Bis April sind noch mehrere Verhandlungstage angesetzt.