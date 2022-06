Missbrauchsprozess in Landau: Vier Jahre Haft für Kita-Erzieher

Weil er Kita-Kinder in Kandel (Kreis Germersheim) in 20 Fällen missbraucht hat, muss ein Kita-Erzieher für vier Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Landau verhängte außerdem ein befristetes Berufsverbot.

Fünf Jahre Berufsverbot für Aushilfserzieher dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Caroline Seidel

Der Erzieher ist am Mittwoch wegen sexuellen Missbrauchs nicht nur zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, sondern er bekam auch ein Berufsverbot für fünf Jahre. Außerdem muss der 29-Jährige noch Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 Euro zahlen.

Psychiater: Erzieher ist pädophil

Der Aushilfserzieher war angeklagt, vier Kita-Kinder im Jahr 2019 mehrfach unsittlich berührt zu haben. Die Kinder waren zwischen vier und sechs Jahre alt. Zu den Taten war es offenbar gekommen, wenn der Erzieher den Kindern besonders nah kam, zum Beispiel beim Vorlesen.Die Staatsanwaltschaft in Landau warf ihm bei dem Prozess vor, zwei Mädchen und zwei Jungen in insgesamt 20 Fällen unter der Kleidung im Intimbereich berührt zu haben. Ein Psychiater hatte vor Gericht ausgesagt, der Mann sei pädophil.

Die Staatsanwaltschaft wollte den Mann eigentlich länger ins Gefängnis schicken und hatte zuvor eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung hingegen eine Bewährungsstrafe.

Der 29-jährige Erzieher vor Gericht in Landau SWR

Richter: Nur "Spitze des Eisbergs"

Der Vorsitzende Richter sagte bei der Urteilsverkündung, das Gericht sei sicher, dass bei der Verhandlung nur "die Spitze eines Eisbergs" zur Sprache kam. Das Gericht geht von wesentlich mehr Taten aus. Der 29-jährige Pädophile habe sich ganz bewusst im sozialen Bereich und bei der Arbeit mit Kindern engagiert. Erste Vorwürfe habe es bereits in einem katholischen Kindergarten in Wörth gegeben, bei dem der Mann ein Anerkennungspraktikum machte. Aber es habe keine Anzeige gegeben.

Der 29-Jährige sei in seiner Ausbildung gescheitert - aber der Erziehermangel habe ihm wohl zugespielt. Der Mann sei dann der einzige Bewerber für die Aushilfserzieherstelle in der Kita in Kandel gewesen. Die Kammer, so der Vorsitzende Richter, habe zwischenzeitlich kurz überlegt, ob man nicht das Ganze zusammen mit den anderen Fällen aus Wörth aufrolle.

Nur einen Teil der Vorwürfe eingeräumt

Der ehemalige Aushilfserzieher hatte nur einen Teil der Missbrauchsvorwürfe vor Gericht eingeräumt. Dem Angeklagten sie es darum gegangen, sich sexuell zu erregen, sagte der Richter.