Missbrauchsprozess in Speyer: "Schlagen gehörte zum Alltag"

Vor dem Amtsgericht in Speyer hat ein Missbrauchsprozess gegen einen 57-jährigen Mann aus Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) begonnen. Er muss sich unter anderem wegen sexuellem Missbrauch seiner Tochter verantworten.

Der Angeklagte soll seine Tochter jahrelang misshandelt und in einem Fall missbraucht haben. Außerdem soll er in seiner Wohnung mehrere Schusswaffen mit Munition nicht sicher aufbewahrt haben.

Amtsgericht Speyer: Tochter sagt zu Prozessauftakt aus

Weil der Angeklagte sich weder zu den Vorwürfen noch zu seiner Person vor Gericht äußern wollte, konnte am ersten Verhandlungstag am Mittwoch gleich zu Beginn die Tochter als Hauptbelastungszeugin aussagen. Zum Auftakt ihrer mehrstündigen Aussage gestand die inzwischen 29 Jahre alte Frau, sie sei "ambivalent" aufgewachsen. Es habe in ihrer Kindheit gute Momente mit ihrem Vater und gute Erinnerungen an ihn gegeben, aber auch viele Gewaltausbrüche von ihm.

Mit klarer, fester und lauter Stimme, aber auch immer dem Weinen nah, rang die junge Frau anschließend um Fassung und schilderte ihre Kindheit und Jugend. Immer wieder sei es zu Gewaltausbrüchen durch ihren Vater gekommen. "Schlagen gehörte zum Alltag" sagte die Zeugin. Als Kind sei sie manchmal mehrmals am Tag geohrfeigt, geboxt oder getreten worden. Dabei hätte sie ihr Vater meist auch wüst beschimpft und hätte ihr noch brutalere Gewalt angedroht. "Ich fühlte mich wehrlos und machtlos", meinte die 29-jährige vor Gericht, die als Krankenpflegerin arbeitet und trotz der Widrigkeiten das Abitur geschafft hat.

Vater soll nach Gewaltausbrüchen Reue gezeigt haben

Schlimmer als die körperliche Gewalt sei die psychische gewesen. So hätte ihr Vater manchmal nach den Wutausbrüchen und der Gewalt geweint und Reue gezeigt: "Danach sollte ich ihn trösten". Dass es umgekehrt hätte sein müssen, weil sie als Kind Trost gebraucht hätte, belaste sie noch heute. Auch ihre Mutter, die als Lebensgefährtin des Vaters in der gemeinsamen Wohnung in Hanhofen wohnte, sei Opfer von Gewalt gewesen. Von ihr habe sie keine Hilfe bekommen, lautete die ernüchternde Bilanz der Tochter vor Gericht. Im Gegenteil: Zur Mutter habe sie gefühlsmäßig noch mehr Distanz als zum Vater.

Angeklagter arbeitete als Schrotthändler

Ihr Vater arbeitete nach ihrer Aussage als Schrotthändler. Er sei viel mit dem Lkw unterwegs gewesen, um entweder Altmetall zu sammeln oder auszuliefern. Bei diesen Fernfahrten habe sie ihren Vater einige Male begleitet. Bei der letzten dieser Fahrten sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Bei einer Schlafpause während der langen Fahrt, sei sie zunächst vom oberen Teil des Lkw-Doppelbetts in den unteren zu ihrem schlafenden Vater geklettert. Zunächst sei sie dort eingeschlafen, dann sei sie aufgewacht, weil ihr Vater sie im Genitalbereich berührt hätte. Wenig später sei sie dann wieder in das Bett nach oben geklettert. "Ich habe das verdrängt und mir gesagt: das ist nicht passiert!", schilderte die Frau vor Gericht und: "Ich habe mir einfach vorgestellt, das war nicht wirklich, sondern ein Alptraum."

Wann war der sexuelle Missbrauch?

Wann der Übergriff genau passiert sein soll, daran konnte sich die 29-Jährige nicht erinnern. Sie geht davon aus, dass sie zwischen 10 und 13 Jahre alt war. In der Anklage wird der Zeitraum "zwischen 2003 und 2005" beschrieben. Das gab Anlass für den Verteidiger des Angeklagten, kritisch nachzufragen. An ein genaues Jahr kann sich die Zeugin bei dem Übergriff aber nicht mehr erinnern. 2006 verließen ihre Mutter und sie die Wohnung, zogen zunächst zusammen mit ihrem jüngeren Bruder ins Frauenhaus und danach in eine Wohnung in Dudenhofen. Im Alter von 16 und 17 Jahren hielt sich die Jugendliche dann immer häufiger bei ihrem ersten Freund auf. In dieser Phase nahm sie auch therapeutische Hilfe in Anspruch. Zuvor habe sie kaum mehr Gefühle wahrgenommen und sich mit Glasscherben an Armen und Beinen geschnitten.

Tochter: "Ich will damit abschließen"

Die junge Frau räumt ein, sich jahrelang keinem Menschen offenbart zu haben. "Ich war verschlossen und ging davon aus, dass mir keiner glaubt", beschreibt sie diese Zeit. Die Wende sei dann 2019 gekommen. Weil es erneut zu einem Streit mit dem Vater kam, habe sie beschlossen, die Erlebnisse von einst aufzuschreiben: "Da ist vieles hochgekommen." Schließlich habe sie die Taten angezeigt. Zu einem möglichen Urteil in dem Prozess in Speyer meint sie: "Das Endergebnis zählt für mich nicht, Hauptsache ich habe es angezeigt. Ich will damit abschließen." Zu einem schnellen Abschluss vor Gericht wird es allerdings nicht kommen. Bis zum 20. Dezember sind weitere vier Verhandlungstage geplant. Der Angeklagte soll laut Gericht auf mehreren Computern auch kinderpornographische Fotos und Filme gespeichert haben.