per Mail teilen

Ein ehemaliger Erzieher muss sich seit Dienstagvormittag vor dem Landgericht Landau wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Bei seiner Vernehmung hat er über die Vorwürfe gesprochen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, 2019 in einer Kindertagesstätte in Kandel im Landkreis Germersheim vier Kinder mehrfach im Intimbereich berührt zu haben. Der 29-jährige Angeklagte aus dem Kreis Südliche Weinstraße soll in der Kindertagesstätte als Erzieher und Aushilfskraft gearbeitet haben.

Angeklagter lehnt Angebot ab

Zum Prozessauftakt hat sich der Angeklagte während der Vernehmung zu den Vorwürfen detailliert geäußert. Ein Vorschlag des Gerichts über einen möglichen Strafrahmen hat der Angeklagte abgelehnt. Als Begründung sagte der Angeklagte, dass nicht alle Vorwürfe stimmen würden.

Laut Staatsanwaltschaft soll er in 20 Fällen Kinder unter der Kleidung im Genitalbereich berührt haben. Die Kinder sollen damals zwischen vier und sechs Jahre alt gewesen sein.

Erzieher hat teilweise gestanden

Der Mann befand sich nach dem Bekanntwerden der Vorfälle im November 2019 zunächst in Untersuchungshaft. Im Januar 2020 wurde er gegen Auflagen aus der Haft entlassen. Laut Staatsanwaltschaft hat er den sexuellen Missbrauch teilweise zugegeben. Für den Prozess sind weitere Verhandlungstage geplant. Weiter geht er unter anderem am 28. Mai und 9. Juni.